Un record tombe après son transfert au PSG

Jean de Teyssière

Le 6 juillet dernier, le PSG continuait ses bonnes habitudes en recrutant un joueur espagnol : Marco Asensio. L'ancien joueur du Real Madrid a un palmarès qui parle pour lui et est seulement le deuxième attaquant espagnol du PSG. En tout, le Paris Saint-Germain a recruté 15 joueurs espagnols, dont 11 depuis 2016. Avec des réussites diverses.

Ce samedi 26 août, Marco Asensio a marqué son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Il a mis son équipe sur de bons rails en marquant le premier but face au RC Lens (3-0) grâce à une frappe sublime, pleine de spontanéité à l'entrée de la surface, trompant la vigilance de Brice Samba. Marco Asensio devenait à cet instant le joueur espagnol ayant inscrit le but le plus rapide depuis son arrivée au PSG, ainsi que le neuvième joueur espagnol de l'ère QSI à marquer sous les couleurs parisiennes. Retour sur quelques précédents.

Jesé, premier but au bout de 215 minutes

Jesé ne laissera pas un souvenir indélébile dans les têtes des supporters parisiens. Lui-aussi est arrivé en provenance du Real Madrid mais sera beaucoup plus lent à marquer son premier but avec le PSG. Il est aussi le premier joueur espagnol à être recruté de l'ère QSI, arrivant en août 2016. Il marquera son seul et unique but en Ligue 1 avec le PSG face à Nantes, sur un penalty à la dernière seconde, 215 minutes de jeu après son arrivée.

Sarabia, le plus décisif

Arrivé en 2019 en même temps que son compatriote Ander Herrera, Pablo Sarabia est l'Espagnol le plus décisif de l'histoire du PSG, et de loin. En 98 rencontres, le milieu de terrain fait trembler les filets 22 fois, dont 11 en Ligue 1. Son premier but en Ligue 1 intervient face au SCO d'Angers, lors de son huitième match. Mais l'Espagnol ne laissera pas non plus un souvenir indélébile et sera vendu à Wolverhampton lors de l'hiver 2023.

Sergio Ramos, le plus légendaire

Arrivé en 2021 en même temps qu'un certain Lionel Messi, Sergio Ramos est l'une des légendes du football. Après 16 années couronnées de succès avec le Real Madrid, l'ancien Sévillan arrive dans la capitale française et connaît un début d'aventure difficile, miné par les blessures. En 58 matchs sous les couleurs parisiennes, Sergio Ramos inscrit tout de même six buts et aura marqué lors de sa dernière sous le maillot parisien, face à Clermont lors de la dernière journée de la saison dernière (2-3). Son premier but en Ligue 1 aura été inscrit face à Reims, en janvier 2022.

Mais aussi...

Durant l'ère QSI, d'autres joueurs espagnols se sont distingués dans les rangs parisiens comme Carlos Soler, Fabian Ruiz, Ander Herrera, Juan Bernat et Yuri Berchiche. On peut aussi rajouter Sergio Rico, Arnau Tenas et Ismael Gharbi. Parmi les cinq premièrement cités, tous ont réussi à marquer sous les couleurs parisiennes. Carlos Soler est même celui avec le meilleur ratio, ayant marqué 6 buts en 38 matchs. Marco Asensio a encore du travail s'il veut être l'Espagnol le plus décisif du PSG et rentrer dans le cœur des supporters parisiens.