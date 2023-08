Un proche de Neymar vend la mèche pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien recruteur du FC Barcelone en Amérique du Sud, André Cury est à l'origine de la signature de nombreux joueurs brésiliens en Catalogne. Y compris celle de Neymar en 2013. Désormais agent, André Cury est resté proche du numéro 10 du PSG et assure qu'il «a hâte de revenir» au Barça. De quoi amplifier les rumeurs entourant l'éventuel transfert de Neymar.

Entre le départ de Lionel Messi, l'arrivée de Luis Enrique et le feuilleton Mbappé qui n'en finit plus, Neymar était passé entre les gouttes. Bien que poussé au départ en début de mercato, le Brésilien semble désormais bien parti pour rester au PSG et s'est distingué en inscrivant un doublé lors du dernier match de préparation du club parisien en Corée du Sud. Et pourtant, la presse espagnole a une nouvelle fois relancé le feuilleton Neymar en annonçant samedi soir qu'il avait été proposé au FC Barcelone. Un retour que n'exclurait plus Xavi qui va perdre Ousmane Dembélé.

Neymar toujours très attaché à Barcelone

D'ailleurs, André Cury, ancien recruteur du FC Barcelone en Amérique du Sud, confirme dans les colonnes de Mundo Deportivo que « Neymar aimait beaucoup Barcelone et il l'aime toujours, son fils vit ici. C'est aussi lui qui a payé le plus lourd tribut en partant. S'il était resté, je suis convaincu qu'il aurait gagné deux, voire trois Ballons d'Or ». Bien qu'il ne soit plus dirigeant du Barça, André Cury, qui avait œuvré pour le transfert de Neymar en 2013, est toujours proche du numéro 10 du PSG et se prononce sur son éventuel retour en Catalogne.

«Il a hâte de revenir»