Un problème après son transfert à l'ASSE ? Un attaquant répond

Nouveau joueur de l'ASSE, Stéphane Diarra a été présenté devant la presse ce mercredi. L'occasion pour lui de justifier son choix et notamment d'expliquer si cela pose un problème pour lui de quitter la Ligue 1 pour la Ligue 2. La réponse de l'attaquant prêté, sans option d'achat, par le FC Lorient est d'ailleurs catégorique.

Avec le départ de Jean-Philippe Krasso, qui s'est engagé libre avec l'Etoile Rouge de Belgrade, l'ASSE a perdu son principal atout offensif. C'est la raison pour laquelle, malgré l'arrivée d'Ibrahima Sissoko, les Verts continuent de se renforcer dans le secteur offensif. C'est ainsi que le club du Forez a obtenu le prêt de Stéphane Diarra en provenance du FC Lorient. Et ce dernier assure que le fait de redescendre d'une division n'est pas un problème.

Diarra justifie son choix

« Il n’est pas alarmant, ce n’est qu’un début de saison. Moi, je regarde comment une équipe se construit dans un championnat de Ligue 2 BKT très dur, très compétitif, et dans lequel il faut se donner à fond chaque week-end. Plusieurs équipes de Ligue 1 Uber Eats sont descendues. C’est un championnat homogène, très relevé. On fait partie de ces équipes-là et on va se donner à fond. C'est à la fin du championnat qu'on pourra faire les comptes », lance le nouvel attaquant des Verts devant les médias, avant de poursuivre.

«Ce n’est pas un problème de descendre d’une division»