Un pote de Messi à l'OM, son transfert est programmé !

Décidément, la Juventus et l’Olympique de Marseille discutent de nombreux dossiers chauds en ce mercato estival, avec notamment Leonardo Balerdi ou Timothy Weah. Mais ce n’est pas tout, puisqu'au sein du club phocéen on aimerait également frapper un gros coup avec un attaquant argentin qui évolue actuellement à Turin.

Une saison très chargée se profile à Marseille, avec la qualification en Ligue des Champions . Il faudra donc grandement renforcer l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi et la prochaine recrue de l’ OM pourrait bien arriver de la Juventus , un club avec lequel Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria entretiennent d’excellentes relations.

L'OM regarde vers la Juventus

Que ce soit en Italie ou en France, l’OM et la Juventus sont au centre des spéculations en ce mercato estival. A Turin, Igor Tudor aimerait notamment s’attacher les services de Leonardo Balerdi, qu’il a bien connu par le passé et qui est annoncé comme sa priorité en défense. Du coté de Marseille on viserait plutôt Timothy Weah, dont le transfert devrait couter près de 15M€.