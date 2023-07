Un pote de Mbappé écarté, le PSG lâche une bombe en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG poursuit ses recherches pour dénicher son avant-centre, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance depuis plusieurs mois, d’autant que la formation parisienne cherche à franciser son recrutement. Cependant, la piste ne serait plus d’actualité comme l’aurait fait savoir le conseiller sportif Luis Campos en interne.

A la recherche d’un attaquant, et désireux de franciser son recrutement pour la liste de joueurs inscrits pour la Ligue des champions, le PSG a logiquement coché le nom de Randal Kolo Muani, l’une des révélations de la dernière saison avec l'Eintracht Francfort. Un joueur que connaît bien Kylian Mbappé, son partenaire en équipe de France. « C’est clair que c’est un attaquant qui offre d’autres perspectives de jeu à notre équipe, il est capable de jouer sur des attaques placées, des attaques rapides , confiait le numéro 7 des Bleus en mars dernier lors d’un rassemblement des Bleus. C’est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte beaucoup d’énergie, et qui a un volume de course impressionnant. Pour l’équipe, c’est une nouvelle corde à notre arc. »

Le PSG se retire du dossier Kolo Muani

L’arrivée de Randal Kolo Muani ravirait alors à coup sûr Kylian Mbappé, dont la situation fait énormément parler depuis plusieurs semaines, et sa décision de ne pas prolonger avec le PSG. Mais le capitaine des Bleus ne verra pas son coéquipier débarquer près du Parc des Princes. Il a en effet été annoncé ces dernières heures que Randal Kolo Muani ne s’engagera pas au PSG, alors que l'Eintracht Francfort réclamerait au moins 100M€.

Luis Campos l’annonce en privé