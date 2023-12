Un phénomène va signer au PSG, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG travaille sur la prolongation de plusieurs de ses cadres. Parallèlement au dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale travaille sur celui de Warren Zaïre-Emery. Selon les informations du 10Sport.com, les deux parties sont proches d'un accord. Pour Odsonne Edouard, le titi a su saisir sa chance au bon moment.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, Warren Zaïre-Emery va être récompensé de son bon début de saison. Selon les informations du 10Sport.com, le PSG lui a proposé un nouveau contrat, qui devrait être accepté par le joueur de 17 ans. Ancien titi, Odsonne Edouard a tenu à rendre hommage à Zaïre-Emery.

« Je ne suis pas surpris »

« Je ne suis pas surpris parce qu’il a démontré qu’il avait les qualités et le caractère pour s’imposer dans cette équipe. De voir un titi parisien de cet âge s’imposer et devenir un titulaire indiscutable tous les matches au club, forcément c’est quelque chose de beau pour tous les titis qui sont passés par là ou qui suivent derrière au centre de formation. Je ne lui souhaite que le meilleur et de continuer ainsi » a confié l'attaquant de Crystal Palace.

« Il est sorti à un moment où il y avait de la place à son poste »