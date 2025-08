Un phénomène au PSG, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret depuis l’ouverture du mercato, le PSG pourrait toutefois s’activer dans les prochaines semaines, notamment pour recruter un joueur offensif. La piste menant à Maghnes Akliouche revient ainsi avec insistance et pour Kevin Diaz, l’idée d’un transfert en fin de mercato n’est pas à exclure, et ce serait un très joli coup.

A l'image des transferts de Bradley Barcola et Désiré Doué, le PSG semble avoir l'intention d'attirer les plus grands espoirs du football français. Dans cette optique, le club parisien s'intéresserait également à Maghnes Akliouche, le joyau de l'AS Monaco. Un transfert validé par Kevin Diaz.

Le PSG dans le coup pour Akliouche ? « Si tu peux faire Rodrygo à un prix correct... Rodrygo c'est monstrueux. Certes, ce n'est pas Désiré Doué et je sais qu'aujourd'hui on rêve de Désiré Doué en futur Ballon d'or, mais si tu peux faire Rodrygo ou Akliouche... », confie-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’avouer une préférence pour le Monégasque.