Un joueur vend la mèche, il va signer au PSG

En fin de contrat en juin 2024, Marquinhos vient de disputer son 400e match avec le PSG. Et ce n'est probablement pas le dernier. Et pour cause, le Brésilien a confirmé que les discussions étaient avancées pour sa prolongation. Le capitaine parisien devrait étendre son bail jusqu'en 2027.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la prolongation de Marquinhos est en excellente voie. L'international brésilien, dont le bail expire en juin 2024, a d'ailleurs confirmé la tendance samedi soir après la victoire du PSG contre l'OGC Nice (2-0), son 400e match sous les couleurs parisiennes.

Marquinhos lâche un indice pour son avenir au PSG

« Les 400 matchs ? Je crois que le club montre sa reconnaissance envers moi. Les supporters montrent aussi de la reconnaissance pour moi et tout le monde au club. C’est pour ça que je suis très heureux à Paris. Il y a eu des bons et des mauvais moments, mais on a toujours eu beaucoup de passion, d’amour et de respect. Si on est bons ou mauvais, c’est toujours avec la passion de faire le meilleur pour le club, d’emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Pour bien clore cette 400ème il fallait cette victoire, et on a réussi », explique le capitaine du PSG au micro de Canal+ , avant d'en rajouter une couche en zone mixte..

«Prolonger ? J'espère bien»