Un «joueur très fort» arrive : Le PSG tient déjà son gros coup de 2026 !

Recruté pour 66M€, bonus compris, lors du précédent mercato estival, Illia Zabarnyi connaît des débuts poussifs au PSG. Cependant, Dominique Séverac, journaliste du Parisien, n'est absolument pas inquiet par la situation et prédit même que l'Ukrainien sera comme un renfort pour Luis Enrique en 2026.
Zabarny, le renfort du PSG en 2026
« Recruter cet hiver ? Au fond, je ne sais pas. Et prendre qui ? Une recrue, c'est souvent un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout de nouveaux principes de jeu. Si on prend Barcola puis Doué, ils ont eu besoin de 5 à 6 mois avant de digérer les consignes de Luis Enrique », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Zabarnyi sera à mon sens très fort en 2026»
« C'est le temps qu'il faudra à Zabarnyi qui sera à mon sens très fort en 2026. Donc si vous recrutez un élément le 15 janvier et qu'il a tout assimilé le 15 juin, ça n'a pas grand intérêt. Sauf si vous prenez un cador, comme Kvara. Mais des Kvara, il n'y en a pas chaque année à acheter au mercato. Donc oui, pourquoi pas recruter, mais qui et pour faire quoi ? », ajoute Dominique Séverac.