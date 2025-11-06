Un «joueur très fort» arrive : Le PSG tient déjà son gros coup de 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté lors du précédent mercato estival pour 66M€ bonus compris en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi peine à justifier l'investissement consenti par le PSG pour son transfert. Cependant, Dominique Séverac pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ukrainien s'impose à Paris. Il le voit d'ailleurs comme un «joueur très fort» en 2026.

Recruté pour 66M€, bonus compris, lors du précédent mercato estival, Illia Zabarnyi connaît des débuts poussifs au PSG. Cependant, Dominique Séverac, journaliste du Parisien, n'est absolument pas inquiet par la situation et prédit même que l'Ukrainien sera comme un renfort pour Luis Enrique en 2026.

Zabarny, le renfort du PSG en 2026 « Recruter cet hiver ? Au fond, je ne sais pas. Et prendre qui ? Une recrue, c'est souvent un nouveau pays, une nouvelle langue et surtout de nouveaux principes de jeu. Si on prend Barcola puis Doué, ils ont eu besoin de 5 à 6 mois avant de digérer les consignes de Luis Enrique », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien avant de poursuivre.