Un joueur part au clash pour signer au PSG, le clan Dembélé impliqué ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Agent d'Ousmane Dembélé, mais également de Randal Kolo Muani, Moussa Sissoko a joué un rôle majeur sur le mercato du PSG cet été. Ainsi, après avoir fait le forcing pour envoyer l'ailier du FC Barcelone à Paris, l'agent français a également usé de force de persuasion pour que l'ancien Nantais quitte l'Eintracht Francfort. Poussant même son joueur à aller au clash.

Le PSG vient donc de mettre fin à un mercato de folie qui aura vu 12 joueurs débarquer, en comptant Xavi Simons, prêté au RB Leipzig dans la foulée, et 17 partir dont certaines stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos. Et bien que ce ne soit pas encore terminé, les départs de Marco Verratti et Julian Draxler étant sur le point d'être bouclés, l'heure est au bilan.

Le PSG a raté un attaquant sur le mercato https://t.co/WzdwEiqq4e pic.twitter.com/rMQtZ6UnSh — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Moussa Sissoko, l'influence grandissante au PSG

Et bien que l'influence de Jorge Mendes ait largement été commentée, celle de Moussa Sissoko n'est pas à minimiser non plus. Et pour cause, il est l'un des agents français les plus puissants du marché et comme le rappelle Le Parisien , c'est notamment lui qui est allé voir le FC Barcelone pour annoncer à ses dirigeants que le PSG lèverait la clause libératoire d'Ousmane Dembélé dont il gère les droits.

Kolo Muani part au clash