Un joueur du RC Lens révèle un mensonge... de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le RC Lens, Brice Samba en a profité pour s'imposer dans le trio des gardiens de but de l'équipe de France. Mais avant cela, le portier tricolore aurait pu s'imposer à l'OM où il était en concurrence avec Steve Mandanda. Mais Brice Samba assure que le club phocéen n'a pas tenu ses promesses à son égard.

Formé au Havre, comme Steve Mandanda, Brice Samba va retrouver l'international français à l'OM en 2013. Amené à prendre la succession de Mandanda, Samba s'attend d'ailleurs à prendre place dans les buts marseillais en début de la saison 2014-2015 alors que le titulaire est blessé. Mais ce ne sera pas le cas. Vexé, le natif de Linzolo au Congo, finira par partir. Désormais titulaire indiscutable au RC Lens, Brice Samba est revenu sur son passage à l'OM.

Le RC Lens annonce une signature cruciale sur le mercato https://t.co/bGuLGF3Dbt pic.twitter.com/03sSIQLKbY — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Samba a du mal à digérer

« On m’avait prédit la succession de Mandanda. Pour beaucoup, c’était mon destin. Mais je n'étais pas prêt. Et puis, il y a eu des circonstances. Steve (Mandanda) s’est blessé contre Guingamp juste avant d’aller à la Coupe du Monde 2014, alors qu’il devait quitter le club. Du coup, il ne peut pas partir, Bielsa arrive sur le banc, j’effectue toute la préparation en tant que titulaire. Steve était en rééducation, donc absent aux séances, et il revient deux jours avant le début du championnat, face à Bastia », explique le portier du RC Lens dans les colonnes de Onze Mondial avant de confirmer que l'OM n'a pas tenu sa promesse.

«Cet événement m’a fait mal»