Un joueur du PSG refuse son transfert !

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, le PSG cherche à se séparer de deux joueurs cet hiver : Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Si le premier pourrait rejoindre l’Eintracht Francfort dans les prochaines heures, le transfert du second paraît désormais impossible. Et pour cause, Kurzawa souhaiterait aller au bout de son contrat avec le PSG.

Le 4 octobre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG chercherait à se séparer de deux éléments cet hiver. Ainsi, le club parisien espérait trouver une porte de sortie pour Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa. Le défenseur gauche voit son bail actuel expirer en juin prochain, il ne sera donc pas aisé pour Paris de le vendre sur ce mercato hivernal.

Layvin Kurzawa refuse de quitter le PSG

Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien , Layvin Kurzawa ne quittera pas le PSG sur cette dernière journée de mercato. Le joueur de 31 ans souhaite aller au bout de son contrat le liant au club parisien. Une décision qui complique donc les plans de la direction parisienne, alors que dans le même temps, le latéral gauche a reçu des propositions !

Galatasaray avait fait une offre