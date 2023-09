Un joueur du PSG flambe, il hallucine

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 17 ans, a pris part à la quasi-totalité des rencontres disputées par le PSG cette saison, en atteste le PSG - Nice de vendredi soir (2-3). Bluffé par les performances du milieu de terrain, Thierry Henry l’a sélectionné avec les espoirs lors du dernier rassemblement en lui attribuant le brassard de capitaine. Le sélectionneur des Bleuets a vidé son sac.

Dans le 4-3-3 mis en place par Luis Enrique au PSG, Warren Zaïre-Emery dispose d’une belle place dans l’entrejeu. Titulaire indiscutable, le milieu de terrain de 17 ans a presque joué l’intégralité de tous les matchs de Ligue 1 du PSG dont la défaite concédée au Parc des princes vendredi face à Nice (3-2).

«Je voulais savoir ce qu’il a dans le ventre»

Thierry Henry a fait un choix fort lors du rassemblement de l’équipe de France espoirs. Le sélectionneur des Bleuets, pour sa première, a nommé Warren Zaïre-Emery (17 ans) capitaine. Une décision qu’il n’a absolument pas regretté au micro de RMC vendredi. « Pourquoi ai-je choisi de mettre Zaïre-Emery capitaine ? C’est normal, je sais ce qu’il a dans la tête, je sais ce qu’il a dans les pieds, je voulais savoir ce qu’il a dans le ventre ».

«Ce qui me surprend le plus c’est qu’il soit titulaire au PSG. Pas qu’il soit capitaine en Espoirs»