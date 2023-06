Un joueur doit recaler le PSG, la grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé tout proche de s’engager avec le PSG depuis quelques jours, Lucas Hernandez suscite la défiance de certains supporters parisiens qui lui reprochent son passé marseillais, à l’image de Romain Mabille, président du CUP. Pour Jérôme Rothen, le Champion du monde 2018 doit donc recaler le PSG.

C’est l’un des dossiers les plus chauds du moment au PSG. Les discussions avec le Bayern Munich sont effectivement très avancées pour le transfert de Lucas Hernandez… qui n’est pas le bienvenu à Paris comme l’a récemment écrit Romain Mabille, président du CUP. En cause, sa ville de naissance, à savoir Paris, et certaines punchlines par le passé sur l’OM. Jérôme Rothen recommande ainsi au champion du monde 2018 de ne pas signer au PSG.

Rothen exhorte Hernandez de ne pas venir au PSG

« Le droit de ressentir, et c’est normal, il est né à Marseille, un amour pour l’OM. Mais après, il n’était pas obligé de dire ce qu’il a dit il y a quelques années.[…] Les mots sont forts, et ils ne peuvent pas évoluer différemment aujourd’hui car il a envie de venir au PSG », lance-t-il au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Si tu vas jusqu’au bout, tu ne signes pas au PSG»