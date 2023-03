«Un joueur de très haut niveau» : Le message fort du PSG sur ce gros dossier mercato

Axel Cornic

Les prochains mois seront très importants pour certains joueurs du Paris Saint-Germain et c’est notamment le cas de Sergio Ramos. A la peine la saison dernière, le défenseur espagnol est en fin de contrat et le doute persiste autour de son avenir, même si Christophe Galtier semble énormément l’apprécier.

Il n’y a pas que Lionel Messi qui est en fin de contrat ! Le PSG doit gérer plusieurs dossier sensible et en plus de l’Argentin, il devra trouver une solution pour Sergio Ramos. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la volonté du club est de prolonger l’ancien capitaine du Real Madrid, arrivé à la fin de son contrat lors de l'été 2021, mais un accord total ne semble pas encore avoir été trouvé.

« Il est l'exemple même dans un vestiaire en termes de professionnalisme et d'exigence »

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, Christophe Galtier a souhaité envoyer une sorte de signal à ses dirigeants au sujet de Sergio Ramos, qu’il estime beaucoup. « C'est l'un des plus beaux palmarès et beaucoup de titres » a expliqué le coach du PSG, qui s’y connaît plutôt bien en défenseurs l'ayant été lui-même dans son passé de joueur. « C'est un joueur de très haut niveau, il est l'exemple même dans un vestiaire en termes de professionnalisme et d'exigence. Il est à son niveau et transmet l'exigence qu'on doit avoir tous les jours ».

Skriniar va arriver au PSG cet été

Si la blessure de Presnel Kimpembe conforte Sergio Ramos au centre de la défense du PSG, il faudra composer avec des nouveaux facteurs la saison prochaine. Car Milan Skriniar débarquera à Paris à la fin de son contrat avec l’Inter et à moins d’un énorme de coup de tonnerre, il devrait devenir un titulaire indiscutable et donc venir mettre des bâtons dans les roues de l’Espagnol de 36 ans.