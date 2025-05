Un joueur de l'équipe de France quitte l'OM, il hallucine

Axel Cornic

Ces dernières années, il y a eu énormément de mouvements du côté de l’Olympique de Marseille, avec le président Pablo Longoria qui n’a jamais hésité à révolutionner tout l’effectif lors du mercato estival. Les victimes de ces coups de balai ont été nombreux, avec notamment le milieu international Matteo Guendouzi, parti à la Lazio en aout 2023.

Le mercato estival approche à grand pas et il devrait y avoir du mouvement du côté de Marseille. Pas vraiment une surprise, quand on connait Pablo Longoria. Comme directeur sportif puis comme président, il n’a jamais hésité à faire table rase à l'OM pour tout recommencer et nous a habitués à des nombreuses opérations surprises.

Tout n’a pas été parfait...

Mais elles n’ont pas toutes ravi les fans ! Souvent, le président Longoria a été critiqué pour certains départ et cela a notamment été le cas en 2023, avec le transfert de Matteo Guendouzi. Très apprécié à l’OM et leader de l’équipe, l’international français est l’un des gros regrets des dernières années, surtout vu ce qu’il réalise depuis du côté de la Lazio.

« Guendouzi est reparti deux ans après, on ne sait même pas pourquoi »

Les débats autour de ce dossier épineux ont été relancé ce jeudi, avec Pierre Dorian qui a poussé un coup de gueule assez inattendu dans le Super Moscato Show. « Guendouzi ? Il est reparti deux ans après, on ne sait même pas pourquoi. Il n’a même pas fait une plus-value financière, c’est n’importe quoi ! C’est quoi le but ? » a déclaré l’animateur et journaliste de RMC Sport.