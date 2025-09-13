Un joueur de Deschamps au PSG : Le gros transfert qui se prépare en 2026

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté un défenseur central droit en la personne d’Illia Zabarnyi. Lors du prochain mercato estival, il pourrait encore y avoir une arrivée dans ce secteur à Paris. En effet, le champion de France suivrait avec attention la situation de Dayot Upamecano, qui sera libre l’été prochain. Mais prudence, l’international français intéresse également le Real Madrid et Manchester United.

Contrairement à l’OM par exemple, le PSG n’a pas souhaité recruter de très nombreux joueurs cet été. Le club de la capitale avait identifié au préalable les secteurs à renforcer et il a suivi son plan. Au total, seulement trois joueurs ont donc rejoint Paris : Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier et Renato Marin.

Le PSG s’intéresse à Dayot Upamecano Avec Illia Zabarnyi, le PSG a donc bien renforcé le poste de défenseur central droit et Marquinhos aura donc une grande concurrence cette saison. L’été prochain, cette concurrence pourrait d’ailleurs encore s’accroitre. D’après les informations du journaliste Christian Falk, le champion de France aurait coché le nom de Dayot Upamecano. Le joueur de Didier Deschamps fait du très bon travail depuis plusieurs saisons au Bayern Munich et il aura l’avantage d’être libre en juin prochain, s’il n’a pas prolongé d’ici là.