Un international français débarque au Paris FC : «Quelque chose de grand» est annoncé !

Cet été, le Paris FC s’est attaché les services de huit joueurs, dont Jonathan Ikoné, de retour en Ligue 1 trois ans et demi après son départ du LOSC. Le joueur de 27 ans formé au PSG se veut ambitieux pour cette nouvelle aventure après les difficultés rencontrées en Italie.

Comme annoncé au début du mercato estival par le Paris FC, huit joueurs sont venus renforcer l’effectif de Stéphane Gilli pour la Ligue 1 : Kevin Trapp (gardien), Hamari Traoré, Otavio, Nhoa Sangui (défenseurs), Pierre Lees-Melou (milieu), Willem Geubbels, Moses Simon et Jonathan Ikoné (attaquants). Ce dernier est arrivé lors du dernier jour du mercato, en provenance d’Italie.

« C’est très important pour moi » Parti à la Fiorentina en 2022, Jonathan Ikoné n’a pas réussi à s’imposer en Italie, filant du côté du Côme en janvier dernier pour un prêt. Aujourd’hui, l’international français (4 sélections) est revanchard et souhaite se relancer en Ligue 1. « Bien sûr que c’est très important pour moi, à ce moment de ma carrière, de revenir à Paris, là où j’ai grandi et dans un club parisien comme le Paris FC », explique le joueur formé au PSG, rapporté par Le Parisien.