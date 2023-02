Un indésirable impliqué, des discussions éclaires… Transfert express à l’OM

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Chancel Mbemba fait clairement partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Un roc au service de l’OM, qui a réalisé un énorme coup lors du dernier mercato estival. En effet, c’est libre que le club phocéen s’est offert les services de Mbemba. Après Porto, ce dernier s’est ainsi envolé pour l’OM et voilà que des précisions ont été données à propos de son transfert à Marseille.

William Saliba retourné à Arsenal, l’OM a perdu gros en défense centrale à l’intersaison. Mais voilà que le club phocéen a peut-être gagné au change. A la recherche de renforts dans ce secteur de jeu durant l’été, Pablo Longoria a tiré le gros lot avec Chancel Mbemba. Libre après son aventure au FC Porto, le Congolais a posé ses valises sur la Canebière et quelle arrivée. Aujourd’hui, Mbemba est le patron de la défense d’Igor Tudor. Apprécié de tous à Marseille, le joueur de 28 ans nage en plein bonheur à l’OM.

« Pablo Longoria vient me voir… »

Pablo Longoria ne s’est donc pas trompé en allant chercher Chancel Mbemba. Et pour réaliser ce coup, le président de l’OM a pu compter sur les précieux conseils de… Cédric Bakambu, lui qui a d’ailleurs été poussé vers la sortie par le club phocéens durant le mercato estival. Mais avant de partir, il a donc facilité l’arrivée de Mbemba, son compatriote congolais à l’OM. En effet, pour Téléfoot , le désormais joueur de l’Olympiakos a avoué : « Pablo Longoria vient me voir et me dit : "Chancel, c’est comment ?" J’ai dit : "Franchement, top, c’est une personne comme ça, professionnel, lui c’est boulot, dodo, récupération" ».

« On a pris contact à 16h, on a fait le deal, et le matin je prends l’avion »