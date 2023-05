Un gros transfert au PSG est annoncé, Galtier sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait être très actif sur le mercato. Et la priorité de Luis Campos serait de recruter Bernardo Silva, qui réalise une très belle saison à Manchester City. Interrogé en conférence de presse sur l'international portugais, Christophe Galtier a préféré botter en touche, tout en encensant l'ancien joueur de l'AS Monaco dont le profil semble lui plaire.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité pour le mercato estival. Déjà suivi l'été dernier, l'international portugais est très apprécié par Luis Campos qui l'avait recruté à l'AS Monaco. Kylian Mbappé verrait également d'un très bon œil la signature de son ancien coéquipier. Présent devant les médias ce vendredi, Christophe Galtier a d'ailleurs été interrogé sur Bernardo Silva.

Galtier s'enflamme pour Bernardo Silva

« Avant votre question, j'avais dit qu'on ne parlait pas de mercato (rires). Avant tout, Bernardo Silva est un joueur de Manchester City. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu son dernier match où il a été très bon. C'est un joueur que j'ai découvert quand il est arrivé à Monaco, quand Luis Campos l'a recruté. Il a été très bon, il a fait partie de l'équipe championne de Monaco. C'est un joueur évidemment intéressant mais je le répète encore une fois, c'est un joueur de Manchester City », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Un gros travail est fait par Luis Campos et le président»