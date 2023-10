Un gros projet attendrait Zidane à l’OM

Arnaud De Kanel

La rumeur autour d'une vente de l'OM refait surface depuis une semaine. Selon plusieurs sources, l'Arabie saoudite pourrait racheter le club phocéen dans les mois à venir et le pays du golfe aurait un projet en tête. En effet, les Saoudiens souhaiteraient confier un rôle de manager général à Zinédine Zidane qui se verrait offrir une énorme enveloppe pour recruter.

L'OM est en crise depuis maintenant deux semaines. Le départ de la direction a été demandé par les leaders de certains groupes de supporters lors d'une réunion houleuse mais pour le moment, rien n'a changé. A terme, il n'est pas impossible de voir les supporters marseillais réclamer le départ du propriétaire Frank McCourt. Ce dernier parait de plus en plus éloigné de son club et avec l'arrivée de l'Arabie saoudite dans le monde du football, l'OM pourrait prendre une autre dimension. D'ailleurs, les Saoudiens seraient intéressés par le rachat du club phocéen et ils auraient l'intention d'offrir un projet XXL à Zinédine Zidane.



Zidane au cœur d'un énorme projet à l'OM ?

La semaine dernière, France Bleu Provence a mis le feu sur la toile en lâchant une information exclusive sur la vente de l'OM. Selon leurs informations, l'Arabie saoudite mènerait des négociations pour s'offrir le club phocéen. Le média local va même plus loin et révèle que Zinédine Zidane aurait accepté de devenir le manager général de l'OM en cas de reprise. Et pour son premier mercato avec l'OM, l'ancien manager du Real Madrid aurait à sa disposition une enveloppe de 300M€. Un budget et un projet tout simplement énormes. Pour cela, il faudra que Frank McCourt accepte de céder son club, et ce n'est pas gagné...

McCourt réclame plus de 300M€