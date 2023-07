Un gros nom attendu au PSG, il prévient pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déterminé à recruter une pointure en attaque, le PSG lorgne Harry Kane. Un dossier complexe alors que Tottenham souhaite conserver son attaquant et que le Bayern Munich semble avoir la priorité du joueur. S’il n’a pas voulu l’avouer formellement, Thomas Tuchel a fait comprendre que son club suivait bel et bien la situation de l’Anglais.

Après avoir mis la main sur six joueurs, le PSG souhaite passer au chose sérieuse en recrutant notamment une pointure en attaque. La priorité est mise sur Harry Kane, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec Tottenham, mais le dossier est complexe. Le président Daniel Levy espère en effet convaincre son joueur d’apposer sa signature sur un nouveau bail, tandis que le Bayern Munich est également positionné et semble même avoir les faveurs d’Harry Kane en cas de transfert. En conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué la piste menant à l’international anglais.



« Si nous sommes convaincus qu'un joueur nous aiderait, alors nous allons tout faire »

« Je ne ferai pas de commentaires sur les joueurs qui ne sont pas sous contrat avec nous. Mais nous examinons cette position. Si nous sommes convaincus qu'un joueur nous aiderait, alors nous allons tout faire (pour l’avoir) », confie Thomas Tuchel, relayé par Onze Mondial.

« C'est bien connu qu'on cherche un 9 »