Un grand nom au Real Madrid, le PSG valide !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'affronter le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et a été invité à donner son avis sur le jeu de son adversaire. Une question difficile compte tenu du fait que Xabi Alonso vient de prendre en main l'équipe. Mais l'entraîneur du PSG est persuadé qu'il s'agit du bon choix pour remplacer Carlo Ancelotti.

Après une saison compliquée et conclue sans titre majeur, le Real Madrid a décidé de ne pas reconduire Carlo Ancelotti . Pour le remplacer, le club merengue a choisi de miser sur Xabi Alonso , qui présente l'avantage de très bien connaître la Casa Blanca pour y avoir évolué de 2009 à 2014. Fort d'un travail remarqué avec le Bayer Leverkusen , le technicien espagnol entame donc un nouveau cycle au Real Madrid qui pourrait d'ailleurs débuter par un joli trophée puisque les Madrilènes affrontent le PSG en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi. Et Luis Enrique semble convaincu de la future réussite de Xabi Alonso au Real .

«Xabi Alonso réunit tout ce qu’il faut pour être à la hauteur de ce club»

« Jouer contre le Real Madrid, c’est particulier, sans aucun doute. Nous aimons jouer ce type de matchs car cela signifie que tu as bien fait le boulot. Nous sommes en position de jouer une demi-finale. C’est un match très important, motivant. Nous sommes prêts à jouer et à chercher une autre finale. Pour moi, c’est un plaisir de jouer contre le Real Madrid, ça l’a toujours été, car on joue contre l’équipe la plus adulée au monde, c’est énorme. Et je suis un "Culé", un socio du Barça, donc c’est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid », ajoute Luis Enrique.