«Un grand joueur», le Real Madrid frappe fort après l’échec Mbappé

A défaut d'avoir recruté Kylian Mbappé, le Real Madrid a mis la main sur Jude Bellingham. Un recrutement, qui a déjà porté ses fruits puisque le milieu de terrain enchaîne les prestations de qualité, que ce soit en Ligue des champions ou en Liga. A tel point que certains journalistes se demandent si l'international anglais n'est pas le meilleur joueur de la planète.

Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En douze matches, Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets à onze reprises sous le maillot du Real Madrid. Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, le milieu de terrain anglais est parvenu à faire oublier l'échec Kylian Mbappé, attendu depuis plusieurs années en Espagne. Journaliste pour El Chiringuito , José Luis Sánchez est revenu sur le début de saison de Bellingham.

« Je m'attendais à un grand joueur »

« Je m'attendais à un grand joueur parce que je l'avais beaucoup vu à Dortmund. J'aimais sa finition, sa personnalité, ses deux pieds et l'espace qu'il couvrait, mais cette explosion de buts m'a surpris. Ancelotti a trouvé la clé, il l'a placé là où il pouvait donner le plus de poids à l'équipe et il a réussi. Savoir tirer le meilleur de chaque joueur, c'est le mérite d'Ancelotti. Bellingham peut lui en être très reconnaissant » a-t-il confié au Bernabeu Digital. La question se pose désormais, Bellingham est-il le meilleur joueur du monde ?

Bellingham considéré déjà comme le meilleur joueur du monde ?