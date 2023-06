Un gigantesque coup de balai se prépare à l’ASSE

Arnaud De Kanel

L'été sera mouvementé du côté de l'ASSE. Sauvés après un début de saison chaotique où la menace d'une relégation en National planait au dessus de leurs têtes, les Verts s'attendent à du mouvement sur le mercato. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le Forez dans les prochaines semaines.

Laurent Batlles et ses hommes ont évité le pire. Pénalisés dès le début du championnat et partis dans le négatif niveau comptable, les Verts ont eu un sursaut d'orgueil au retour de la Coupe du monde qui leur a permis de se maintenir en Ligue 2. Dès la saison prochaine, l'ASSE vise bien entendu la montée en Ligue 1. Ce ne sera pas de tout repos pour le club du Forez qui risque de se retrouver à la lutte avec l'ESTAC, l'AJ Auxerre, les Girondins de Bordeaux, l'AC Ajaccio ou encore le SC Bastia. Des équipes déjà armées tandis que l'ASSE a prévu du changement à tous les étages.

Luis De Sousa va rejoindre Pau

Les Verts doivent une fière chandelle à Luis De Sousa. Arrivé avant le début du mercato hivernal, l'ancien dirigeant de l'ESTAC a oeuvré lors de cette fenêtre de transferts pour renforcer l'effectif stéphanois. Sa mission est réussie et il s'apprête à quitter la direction du recrutement comme révélé par Mohamed Toubache-Ter. Selon nos informations, Luis De Sousa est très courtisé par le Pau FC qui souhaite en faire son directeur sportif. Niveau joueur, l'ASSE va également perdre des éléments.

Comme révélé par @MohamedTERParis, Luis De Sousa va bien être nommé directeur sportif du Pau FC. Et selon nos sources, Nicolas Usaï sera bien le prochain coach — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 10, 2023

Onze départs à prévoir