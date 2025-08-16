Un futur «top 3 mondial» a signé, l'énorme coup du PSG sur le mercato !

C'est l'un des évènements de l'été sur le mercato. Le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui sortait pourtant d'une excellente saison. Et son remplaçant a rapidement été choisi puisqu'il s'agit de Lucas Chevalier. Un portier promis à un très grand avenir comme le souligne Jérôme Alonzo.
Malgré une saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé son contrat qui s'achève dans un an au PSG. Luis Enrique a expliqué qu'il privilégiait le recrutement d'un autre gardien et a ainsi réclamé le transfert de Lucas Chevalier. Ce dernier a d'ailleurs déjà participé à sa première rencontre avec le club de la capitale mercredi à l'occasion de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Et à l'issue d'une prestation globalement convaincante, Jérôme Alonzo annonce du lourd pour le futur.
Alonzo s'enflamme pour Chevalier
« Si le score était resté à 2-0, avec une erreur sur le deuxième but de sa part, si costaud mentalement soit-il, je ne sais pas comment tu rebondis après ça. Ce qui est certain, c'est que cette victoire-là, aux tirs au but où il est déterminant, va compter. Tu peux gagner beaucoup de temps avec un premier match comme ça. La vraie question que je me pose est : ''Paris a-t-il un gardien plus fort que Donnarumma ?'' Aujourd'hui, la réponse est non. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas Lucas très fort », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Dans un, deux, trois ans, je suis prêt à mettre un petit billet dessus»
« Mais Paris s'est séparé du meilleur gardien du monde en 2025. Lucas Chevalier n'est pas encore top 3 mondial. Mais dans un, deux, trois ans, je suis prêt à mettre un petit billet dessus. Son vrai défi est de devenir un gardien aussi fort que Donnarumma. Ce succès va aider à son intégration. Tu es gardien, tu as aussi ce que le vestiaire pense de toi. Dans l'avion, les joueurs de champ vont dire, on a gagné la Supercoupe parce qu'on a un gardien qui était très fort. Voilà, point. Il va gagner un temps fou », ajoute Jérôme Alonzo.