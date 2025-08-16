Un futur «top 3 mondial» a signé, l'énorme coup du PSG sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des évènements de l'été sur le mercato. Le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui sortait pourtant d'une excellente saison. Et son remplaçant a rapidement été choisi puisqu'il s'agit de Lucas Chevalier. Un portier promis à un très grand avenir comme le souligne Jérôme Alonzo.

Malgré une saison exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé son contrat qui s'achève dans un an au PSG. Luis Enrique a expliqué qu'il privilégiait le recrutement d'un autre gardien et a ainsi réclamé le transfert de Lucas Chevalier. Ce dernier a d'ailleurs déjà participé à sa première rencontre avec le club de la capitale mercredi à l'occasion de la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Et à l'issue d'une prestation globalement convaincante, Jérôme Alonzo annonce du lourd pour le futur.

Alonzo s'enflamme pour Chevalier « Si le score était resté à 2-0, avec une erreur sur le deuxième but de sa part, si costaud mentalement soit-il, je ne sais pas comment tu rebondis après ça. Ce qui est certain, c'est que cette victoire-là, aux tirs au but où il est déterminant, va compter. Tu peux gagner beaucoup de temps avec un premier match comme ça. La vraie question que je me pose est : ''Paris a-t-il un gardien plus fort que Donnarumma ?'' Aujourd'hui, la réponse est non. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas Lucas très fort », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant de poursuivre.