Un Français s'annonce au Real Madrid avec Kylian Mbappé !

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, Aurélien Tchouaméni a affiché sa volonté de rester au sein du club merengue encore de nombreuses années. Le milieu de terrain français, qui semble parfaitement entrer dans les plans de Xabi Alonso, s'imagine même finir sa carrière au sein de la Casa Blanca.

En 2022, alors qu'il sort d'une grosse saison avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni débarque au Real Madrid qui n'hésite pas à mettre 80M€ sur la table pour recruter le milieu de terrain français. Malgré des hauts et des bas, l'ancien Bordelais s'est imposé comme un cadre au sein de la Casa Blanca, surtout après les départs des légendes Toni Kroos et Luka Modric. Très proche de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ne se voit d'ailleurs nulle part ailleurs qu'au Real Madrid où son contrat expire en 2028.

Tchouaméni veut terminer sa carrière au Real Madrid « J'espère terminer ma carrière au sommet. Toujours au sommet. J'espère rester au Real Madrid, le plus grand club du monde. C'est un autre niveau. Comme je le dis, cela a son niveau. Évidemment, Monaco et Bordeaux m'ont aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Mais le Real Madrid est tout simplement différent. La pression, le dévouement nécessaire, l'engagement, les fans du monde entier. Chaque match est joué pour gagner, et on joue pour remporter des titres. C'est un rêve devenu réalité », confie-t-il dans une interview accordée à Rolling Stone Africa.