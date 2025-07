«Un fils de p*te» à l’OM, l’improbable signature du mercato !

Déjà approché par l’OM lors du dernier mercato hivernal, c’est finalement cet été que l’Argentin s’est engagé avec le club phocéen. Prêté avec option d’achat par le RC Lens, le défenseur central intègre l’effectif de Roberto De Zerbi et avec sa grinta, il devrait rapidement entrer dans les coeurs des supporters olympiens. D’ailleurs, pour se décrire, Medina a tenu des propos pour le moins étonnants.

Alors que le mercato est encore long, du côté de l’OM , on peut déjà se réjouir d’avoir bouclé trois renforts. Tandis qu’ Angel Gomes e st venu apporter du sang neuf au milieu de terrain, CJ Egan-Riley et Facundo Medina renforcent eux un secteur défensif qui était le gros point faible de l’ OM la saison dernière. Prêté avec option d’achat par le RC Lens , l’Argentin va apporter toute son expérience pour solidifier l’arrière-garde de Roberto De Zerbi . Avec Medina , le club phocéen a réalisé un très joli coup sur le mercato et les futurs adversaires de Marseille risquent de passer un sale moment avec le joueur de 26 ans.

Le secteur défensif a fait défaut à l’ OM la saison dernière. Forcément avec Facundo Medina , le club phocéen devrait un peu mieux respirer. Mais à quoi s’attendre avec l’Argentin prêté par le RC Lens ? En marge de sa présentation à la presse ce mercredi, Medina a évoqué son profil et le néo-Olympien a surpris tout le monde, balançant pour les médias de l’ OM : « Un défaut ? Je suis trop honnête. Et aussi, sur le terrain, je suis un vrai fils de p*te ». Par ailleurs, le désormais joueur de Roberto De Zerbi a également fait savoir : « Mon style de jeu ? J’aime bien casser les couilles ».

« Je vais faire tout mon possible et mon meilleur pour l’équipe »

Sur le terrain, Facundo Medina ne compte donc faire aucun cadeau. De quoi plaisir à Roberto De Zerbi, qui va également pouvoir compter sur l’Argentin pour jouer n’importe où. Alors qu’on le connaissait défenseur central, Medina pourrait évoluer comme latéral gauche et ça ne va pas le déranger : « Je dis la vérité, la position dans le foot aujourd’hui, ça a beaucoup changé. Nous, on est des joueurs professionnels, je vais faire tout mon possible et mon meilleur pour l’équipe. Si c’est à 4, à 5, à 3, j’ai envie de jouer. Je me sens bien ».