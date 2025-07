Transferts : Un champion du monde recale le PSG pour l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde 1998, Robert Pirès a suivi avec admiration la brillante victoire du PSG contre l’Inter en finale de la Ligue des champions, le 31 mai dernier. Un clin d’œil du destin pour celui qui aurait pu porter les couleurs parisiennes à la fin des années 1990, avant d’opter pour l’OM alors qu’il évoluait encore au FC Metz.

Pirès fidèle à l'OM

« Je me suis régalé parce que c’était une finale de Champions League et parce que j’ai vu la formation de Luis Enrique développer un beau football et mettre la misère aux Italiens. Donc c’était plutôt intéressant, surtout quand tu aimes le beau football » a confié Pirès au média Le Carré, sans pour autant renier son attachement à l’OM : « J’ai joué deux ans à l’OM, tu veux que je me fasse flinguer par les supporters (rires). A la rigueur je préfère me faire allumer par les fans du PSG. Je ne peux pas être pour le PSG, c’est une question de fidélité. Le côté marseillais est toujours en moi »