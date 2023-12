Un entraîneur bien connu s’est décidé pour l’ASSE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laurent Batlles n’est plus l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, décision prise après la cinquième défaite d’affilée contre Guingamp cette semaine. Les Verts sont désormais à la recherche d’un remplaçant, et le nom de Frédéric Antonetti a notamment été évoqué, mais ce dernier n’envisagerait pas de revenir à cause de son départ mouvementé.

La défaite contre Guingamp (1-3) a été celle de trop pour Laurent Batlles, démis de ses fonctions cette semaine après le cinquième revers de suite de l’AS Saint-Etienne, désormais à la recherche d’un entraîneur. De nombreux noms circulent pour venir dans le Forez, comme Thierry Laurey, Zoumana Camara ou encore Frédéric Antonetti, passé chez les Verts entre 2001 et 2004. Une expérience dont l’entraîneur de 62 ans ne garde pas un bon souvenir.

Antonetti n’envisage pas de revenir à Sainté

D’après les informations divulguées par L’Équipe , Frédéric Antonetti ne sera pas le successeur de Laurent Battles. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du Stade Rennais est en effet parti en mauvais termes avec les présidents, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, et n’aurait donc pas l’intention de retravailler avec eux. Antonetti serait pourtant l’un des candidats privilégiés de Romeyer.

Caïazzo pas emballé par la piste