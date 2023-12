C'est la panique, l’ASSE lance sa révolution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est terminé pour Laurent Batlles. Coach de l'ASSE depuis juillet 2022, le technicien a été démis de ses fonctions après une nouvelle défaite, à domicile, face à Guingamp (défaite 1-3). L'ancien coach de l'ESTAC paye les mauvais résultats de son équipe, mais aussi certains choix hasardeux, notamment lors des derniers mercatos.

La défaite de trop pour Laurent Batlles. Battu par Guingamp ce mardi soir, le technicien n'est plus l'entraîneur de l'ASSE. L'annonce a été faite par Jean-François Soucasse après le coup de sifflet final. L'ancien coach de l'ESTAC s'est montré trop irrégulier pour terminer la saison. Surtout, Batlles paye certains choix faits lors des précédents mercatos. Certaines de ses décisions n'ont pas été payantes comme l'a noté le journaliste Laurent Hess.

« Batlles paye de nombreux mauvais choix »

« De toute évidence, Batlles paye de nombreux mauvais choix. L'année dernière déjà, il avait failli passer à la trappe, Roland Romeyer lui reprochant à la fois ses résultats catastrophiques, son système de jeu inadapté et ses choix de recrutement. Depuis son arrivée, Batlles a été à l'origine de nombreux flops : Giraudon, Namri, Chambost, Lobry notamment. Cet été il avait insisté pour recruter Tardieu, très décevant ces dernières semaines » a confié le journaliste pour But Football Club . Toutefois, Batlles n'est pas le principal responsable des maux de l'ASSE.

La responsabilité est partagée