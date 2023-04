Un énorme transfert se confirme au PSG

Axel Cornic

On annonce un nouvel été agité au Paris Saint-Germain, qui semble vouloir faire peau neuve après l’énième échec en Ligue des Champions. Kylian Mbappé semble être l’un des seuls intouchables et Luis Campos travaillerait sur tous les secteurs afin de pouvoir mettre sur pied un collectif fort... et il semble avoir trouvé un premier dossier chaud du côté de la Serie A !

On pensait le milieu de terrain assez fourni après le recrutement de l’été dernier, avec notamment Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches. Pourtant, aucune de ces recrues n’a véritablement convaincu au PSG et Le Parisien a récemment annoncé qu’ils pourraient déjà être poussés vers la sortie.

Une folie au programme, peine perdue pour le PSG ? https://t.co/CfzkJ13VRD pic.twitter.com/4nG9KYo5ps — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Barella cartonne avec l’Inter

Pour les remplacer, Luis Campos souhaiterait miser sur un Champion d’Europe, avec Nicolo Barella. Pilier de l’Italie et Roberto Mancini et de l’Inter, le milieu de terrain réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière, avec notamment un doublé lors des quarts de finale de Ligue des Champions.

Le PSG veut frapper un gros coup, mais Liverpool...