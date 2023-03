«Un des meilleurs», l’OM a frappé fort sur le mercato

Arnaud De Kanel

Sauveur de l'OM face au Stade de Reims, Pau Lopez essaye tant bien que mal de faire oublier Steve Mandanda, la légende du club phocéen. A ses débuts sous Jorge Sampaoli la saison passée, Pascal Olmeta n'était pas forcément convaincu par le portier espagnol mais il a vite changé d'avis et voit en lui une référence à son poste.

Pau Lopez a la lourde tâche de remplacer Steve Mandanda, le joueur ayant disputé le plus de match dans l'histoire de l'OM. Recruté notamment pour son jeu au pied, le portier espagnol a connu un léger coup de moins bien cette saison avant de rebondir face à Reims juste avant la trêve. Comme de nombreux marseillais à son arrivée, Pascal Olmeta avait un peu de mal avec lui mais il a très vite changé d'avis.

Olmeta dithyrambique sur Lopez

« Je ne vois pas particulièrement une baisse de régime chez lui, ça concerne tout le reste de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe va moins bien, et comme je dis toujours, c'est dans ces moments-là qu'il faut un grand gardien pour ne pas perdre trop de points. C'est comme en Champions League, si le gardien passe à travers, tu dégages. Mais là, si l'OM en perd, ce n'est pas à cause de Pau Lopez. Au contraire, face à Strasbourg, c'est même grâce à lui si l'OM prend un point », a estimé l'ancien portier dans un entretient accordé au Phocéen , avant de poursuivre.

«Il fait partie des meilleurs»