Un départ est annoncé, le Real Madrid lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en juin 2024, son avenir sur le banc du Real Madrid interroge ces dernières semaines. Mais celui de son fils, Davide Ancelotti, suscite également des questions. En effet, adjoint de son père chez les Merengue, il est pressenti pour devenir l’entraîneur principal du FC Bâle. Une information démentie par le technicien âgé de 63 ans.

Revenu au Real Madrid il y a bientôt deux ans après le départ de Zinedine Zidane, l’avenir de Carlo Ancelotti avec la Casa Blanca est incertain. Annoncé comme potentiel prochain sélectionneur du Brésil, l’entraîneur italien est sous contrat jusqu’en juin 2024. Selon nos informations, Jürgen Klopp est la priorité du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti, même si un troisième retour de Zinedine Zidane est également une option.

PSG : Zidane est snobé sur le marché https://t.co/5JihgQJQuG pic.twitter.com/mmcQA605fp — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Carlo Ancelotti scelle l’avenir de son fils

Si le Real Madrid a probablement dit adieu à ses espoirs de titre en Liga, il est toujours en lisse en Ligue des champions et affrontera Chelsea mercredi soir, en quarts de finale aller. Dans un entretien accordé à Rai Radio 1 , Carlo Ancelotti a une nouvelle fois déclaré son envie d’aller au bout de son contrat avec les Merengue . Il en a également profité pour s’exprimer sur l’avenir de son fils et adjoint, Davide Ancelotti. Ce dernier serait proche de rejoindre le FC Bâle afin d’en devenir l’entraineur principal, comme l’indiquait Marca dernièrement.

«Nous voulons qu’il reste ici»