Un deal capote pour une star, Cristiano Ronaldo jubile

Pierrick Levallet

Parti en Arabie Saoudite cet hiver, Cristiano Ronaldo pourrait être rejoint par d'autres stars dans les prochains mois. Récemment, c'est Roberto Firmino qui a été annoncé dans le viseur de quelques clubs saoudiens. D'ailleurs, le Brésilien ne devrait pas prolonger avec Liverpool, ce dernier ayant pris une décision importante dans les négociations avec les Reds.

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a pris tout le monde à contrepied sur le mercato. Après sa rupture avec Manchester United, le Portugais a choisi - à la surprise générale - de quitter l’Europe pour s’engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite. Mais l’attaquant de 38 ans ne serait que le premier nom d’une longue liste de stars ciblées par le championnat saoudien.

Mercato : La chance va enfin sourire à Cristiano Ronaldo https://t.co/VPHtARPh5W pic.twitter.com/B8vn1S0gWd — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Une nouvelle star en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo ?

En effet, la Fédération saoudienne de football compterait recruter d’autres grands noms du football européen pour promouvoir son championnat. De ce fait, plusieurs noms sont annoncés vers l’Arabie Saoudite, dont Roberto Firmino. En fin de contrat avec Liverpool, le Brésilien ne semble pas enclin à prolonger.

Firmino ne prolongera pas avec Liverpool