Un crack met le feu au mercato, le PSG va être fixé

Pierrick Levallet

Pas vraiment satisfait de ses deux derniers mercatos, Luis Campos préparerait du lourd pour cet été au PSG. Le conseiller football parisien entendrait notamment recruter un nouvel attaquant et ciblerait ainsi Victor Osimhen. Toutefois, le Nigérien est également annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Sauf que le club bavarois aurait posé une condition avant de se positionner sur ce dossier.

Missionné pour prendre en main le mercato du PSG l’été dernier, Luis Campos n’a pas encore convaincu tout le monde dans la capitale. Le conseiller football préparerait donc du lourd pour cet été, désireux de renforcer considérablement l’effectif parisien. Le secteur offensif serait notamment concerné. Et Luis Campos aurait déjà une priorité sur le mercato.

Une offre stratosphérique va partir pour la priorité du PSG https://t.co/5ZY803SEHU pic.twitter.com/vqgI73JBtv — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Campos veut faire venir Osimhen au PSG

En effet, le Portugais souhaiterait faire venir Victor Osimhen. Luis Campos a l’avantage de bien le connaître puisqu’il l’avait fait venir au LOSC en 2019. Désormais à Naples, le Nigérian fait des merveilles en Serie A. Mais l’attaquant de 24 ans aurait également tapé dans l’oeil d’un autre cador européen.

Le Bayern Munich pose une condition dans ce dossier