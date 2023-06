Un crack claque la porte du PSG, il explose de joie

Thibault Morlain

C'était annoncé ces derniers jours, c'est désormais officiel. A 18 ans, le prometteur milieu de terrain a fait le choix de quitter le PSG pour signer son premier contrat professionnel avec l'OL. Le début d'une nouvelle aventure pour Diawara qui est plus heureux que jamais d'avoir posé ses valises sur les bords du Rhône.

La fuite des pépites se poursuit au PSG ! Cette année encore, le club de la capitale voit partir certaines de ses jeunes pousses les plus prometteuses. Mahamadou Diawara vient ainsi de quitter Paris, préférant rejoindre l'OL pour y signer son premier contrat professionnel. « Très sollicité en France comme à l’étranger durant les derniers mois, le gaucher a préféré s’orienter, à tout juste 18 ans, vers le projet lyonnais pour poursuivre sa carrière et signer son 1er contrat professionnel », explique notamment le communiqué des Gones.

Une star attendue au PSG, la porte est ouverte https://t.co/toSUvykHmy pic.twitter.com/Q673SJzHM1 — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« Je suis très heureux et très fier »

Sur son compte Twitter , Mahamadou Diawara a pris la parole suite son arrivée à l'OL. Et l'ancien joueur du PSG n'a pas caché sa joie : « Je suis très heureux et très fier de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel avec l'OL. Je tiens à remercier ma famille, mes proches et mes agents pour le soutien indéfectible depuis le départ ».

« Merci aussi à mes clubs formateurs »