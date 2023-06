 Mercato : Il dit oui au PSG, Mbappé va jubiler

Thomas Bourseau

Après seulement une saison à l’Eintracht, Randal Kolo Muani pourrait quitter Francfort pour rejoindre le PSG. D’ailleurs, son entourage a enterré la piste Bayern Munich.

Kylian Mbappé l’a une nouvelle fois annoncé lors son passage en conférence de presse jeudi. Comme ce fut le cas sur son compte Twitter en début de semaine malgré les rumeurs l’envoyant au Real Madrid dès cet été, ou lors de la cérémonie des Trophées UNFP à la fin du mois de mai : le meilleur buteur de l’histoire du PSG compte bien rester à Paris la saison prochaine. Pour ce qui sera son ultime année de contrat puisqu’il a refusé d’activer la clause présente dans son bail pour le rallonger pour une saison supplémentaire.

Le PSG ? «Oui, pourquoi pas»

Place au mercato pour le PSG qui semblerait avoir bien avancé avec Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte. En attendant Randal Kolo Muani ? Proche de Kylian Mbappé en équipe de France, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a répondu ceci en conférence de presse cette semaine au sujet de l’intérêt du PSG. « Si le PSG peut m’intéresser ? Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. Oui, pourquoi pas. Pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants. La période de mercato vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage ».

Le clan Kolo Muani écarte le Bayern Munich