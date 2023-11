Un club veut relancer le feuilleton Mbappé, le rendez-vous est pris

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé ne le lie actuellement que jusqu’à la fin de la saison au PSG. Danger donc pour le club de la capitale qui devrait d’ailleurs rester sans réponse de la part du principal intéressé pendant quelques semaines encore. En parallèle, le Bayern Munich s’immiscerait dans l’opération.

Kylian Mbappé est en fin de contrat à l’issue de la saison au PSG. Après un clash avec le président Nasser Al-Khelaïfi à la dernière intersaison, Mbappé a campé sur ses positions, refusant d’activer la clause dans son contrat pour le rallonger. Le10sport.com vous a confié le 2 octobre dernier que Mbappé ne prendrait pas de décision dans les semaines à venir.

Aucune évolution avant «la fin de l'année 2023» pour Mbappé ?

Même son de cloche d’après Jonathan Johnson. Le journaliste a fait un point sur le feuilleton Kylian Mbappé par le biais d’une chronique publiée sur CaughtOffside . Il va falloir attendre 2024. « Il est peu probable que nous assistions à une évolution majeure sur ce front avant d'arriver à la fin de l'année 2023, la décision de Mbappe étant susceptible de dépendre en grande partie de la manière dont le PSG se comportera en Ligue des champions cette année. Il y a eu des signes de progrès sous Luis Enrique et la période post-novembre jusqu'à la trêve hivernale pourrait s'avérer une période importante en termes de perspectives pour Mbappé et le PSG au début de l'année 2024 ».

