Un club fait les yeux doux à Guendouzi, sa réponse est fracassante

En cette période de mercato hivernal, le dossier Matteo Guendouzi agite l'actualité de l'OM. Taulier de l'entrejeu marseillais, l'international français serait courtisé par Aston Villa, qui serait prêt à débourser 40M€ pour recruter le Français. Toutefois, il n'est pas convaincu par ce projet et reste très attaché à l'OM.

Alors qu'il a disputé 17 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives, Matteo Guendouzi s'est imposé comme un élément fondamental du système de jeu d'Igor Tudor. L'international français monte en puissance et ses performances n'ont pas échappé à Aston Villa, où Unai Emery entend bien recruter le Français, qu'il a déjà entraîné à Arsenal.

Guendouzi recale Aston Villa

Bien que l'OM doive renflouer ses caisses, la perte de Matteo Guendouzi serait un gros coup dur sur le plan sportif. Mais les supporters marseillais peuvent être rassuré, Matteo Guendouzi ne serait pas intéressé par le projet du club anglais d'après Foot Mercato, et ce, parce qu'ils sont dans le ventre mou de la Premier League, ce qui ne ferait pas vraiment rêver l'ancien lorientais.

Guendouzi est très attaché à l'OM