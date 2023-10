Un club européen déballe tout sur le transfert avorté de Neymar !

Thomas Bourseau

Vendu à Al-Hilal pour 90M€ par le PSG cet été, Neymar aurait pu retrouver le FC Barcelone. Le directeur sportif du club culé a d’ailleurs confirmé des discussions avec l’entourage du Brésilien bien que l’opération ait capotée en raison du Fair-play financier d’après les propos de l’ex-joueur du FC Barcelone.

Au cours du dernier mercato estival, le comité de direction du PSG emmené par Luis Campos est arrivé à ses fins. Comme ce fut le cas dès sa prise de fonctions en 2022, le conseiller football du Paris Saint-Germain souhaitait se séparer de Neymar à la dernière intersaison. Grâce à Al-Hilal qui a déboursé 90M€, c’est désormais chose faite.

Deco l’avoue, Barcelone a parlé avec le représentant de Neymar cet été

Cependant, il a grandement été question d’un retour aux sources pour Neymar au FC Barcelone, club dans lequel il a brillé de 2013 à 2017 avant de signer en faveur du PSG. Directeur sportif du Barça , Deco a avoué avoir discuté avec son agent pour le média Lance . « Il y a eu des conversations avec son représentant. Mais la vérité est que ça ne s'est jamais présenté de manière réelle. Nous avions le Fair Play Financier qui conditionnait beaucoup, mais ça n'a jamais été concret pour Neymar ».

Le PSG débarque pour soutenir Neymar https://t.co/AssgBv2zcw pic.twitter.com/vgzilhRLR5 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

«La différence, c'est que le PSG n'a malheureusement pas réussi à lui donner la dimension nécessaire»