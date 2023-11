Un champion du monde lance un appel du pied à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux ans après son départ de l'OM, Florian Thauvin serait-il prêt à revêtir le maillot marseillais ? Buteur dimanche dernier sous le maillot de l'Udinese, le champion du monde 2018 a fait le buzz en likant le commentaire d'un supporter sur Instagram, lui demandant de revenir au sein de la cité phocéenne.

Agé aujourd'hui de 30 ans, Florian Thauvin a fait son retour en Europe en janvier dernier. Après une aventure d'un an et demi au Mexique, le champion du monde 2018 s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec l'Udinese.

L’OM galère, il désigne le joueur qui manque à Gattuso https://t.co/PwUzjgkJdf pic.twitter.com/8aTzU5IKeS — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Thauvin s'est distingué en Serie A

Le joueur s'est distingué dimanche dernier en Serie A en inscrivant l'unique but de son équipe face à l'AS Roma (3-1). Mais Thauvin a également fait parler de lui en raison d'un like observé sur Instagram.

Thauvin fait le buzz sur les réseaux sociaux