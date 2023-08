Un champion du monde débarque au PSG, grand chamboulement dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG connaît un été mouvementé, Lucas Hernandez fait partie des petits nouveaux cette saison. Et quelques semaines à peine après son arrivée dans la capitale, l’international français semble déjà pleinement intégré, au point de faire partie des candidats pour le brassard de capitaine aux yeux de certains au sein du club.

Natif de Marseille, Lucas Hernandez a décidé de rejoindre le PSG afin de découvrir pour la première fois de sa carrière la Ligue 1, lui qui a été formé en Espagne du côté de l’Atlético de Madrid. Peu épargné par les blessures au cours des dernières années, l’international français apparaît comme l’une des recrues phares du club de la capitale dans cette intersaison, et son importance se fait déjà remarquer.

Lucas Hernandez apprécié en interne

Titularisé par Luis Enrique lors des deux premiers matches de la saison, Lucas Hernandez jouerait déjà un rôle important au sein du PSG. Alors que la question du capitanat se pose au moment où l’ère QSI connaît une nouvelle étape importante, l’ancien du Bayern Munich apparaîtrait comme un candidat derrière Marquinhos et Kylian Mbappé. Certains membres du PSG pousseraient en effet la candidature du défenseur en interne, ce dernier étant très apprécié d’après RMC .

Une place de choix dans la hiérarchie des capitaines ?

Alors que Marco Verratti est sur le départ, et que la place de titulaire de Marquinhos est remise en cause, bien que celui-ci ait été réélu capitaine par ses coéquipiers lors d’un vote informel, Lucas Hernandez pourrait donc en profiter pour obtenir une place importante dans la hiérarchie des capitaines au PSG, possiblement derrière le Brésilien et Kylian Mbappé. De leur côté, Presnel Kimpembe est encore freiné par ses problèmes physiques et Danilo apparaît davantage comme un joueur de rotation pour l’heure.