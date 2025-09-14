Un champion du monde au PSG : Le coup de fil inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les attaquants se sont succédés depuis le début de l'ère QSI en 2011. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud n'a jamais défendu les couleurs parisiennes. Et pourtant, Leonardo qui officiait en tant que directeur sportif a tenté sa chance. Explications.

Et si Olivier Giroud avait joué au PSG ? C'est une question qui ne s'est pas posée pour beaucoup d'observateurs, mais que l'ancien directeur sportif Leonardo a pris en considération. Au détour d'une conversation avec le journaliste Raphaël Domenach, le champion du monde tricolore a été invité à se livrer sur de potentiels transferts avortés pourtant dans les tuyaux.

Olivier Giroud avoue avoir été approché par le PSG : «L'époque Leonardo» Le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont un temps intéressés au profil d'Olivier Giroud et en ont fait part à son agent. C'est le discours tenu par le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 57 réalisations. Et pour ce qui est du PSG, il y a aussi eu une ouverture. « J'avais eu des contacts éloignés à un moment donné avec Paris à une époque. L'époque Leonardo. Si c'est moi qui n'ai pas voulu ? Non, je ne pouvais pas faire mieux pour moi dans tous les choix que j'ai fait. Je me suis retrouvé à Dortmund à un moment donné et en fait au final je me suis retrouvé à Chelsea. Pour la petite famille et madame, c'était mieux de faire Arsenal - Chelsea que d'aller à Dortmund pour la qualité de vie entre guillemets ». Cependant, Giroud n'a pas évoqué le timing de cette possibilité, si ce fut lors du premier mandat de Leonardo (2011-2013) ou bien du second (2019-2022).