Un champion du monde approché : La folie envisagée par le Paris FC !

Ambitieux dans son mercato, le Paris FC a étudié de nombreuses pistes durant l’été. Et à en croire Le Parisien, l’ambitieux promu aurait également approché Olivier Giroud avant son arrivée au LOSC. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avait récemment révélé dans le CFC avoir également été en contact avec le FC Lorient.
C’est l’un des très jolis coups du mercato estival. Insatisfait de son aventure américaine entamé à l’été 2024 du côté du Los Angeles FC, Olivier Giroud a fait son retour en Ligue 1 durant l’intersaison, s’engageant en faveur du LOSC. « J’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie », expliquait le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France à son arrivée.
Le Paris FC a songé à Giroud
Mais Lille n’était pas la seule formation française intéressée par Olivier Giroud. Selon les informations du Parisien, le PFC aurait effectué une « petite approche, mais très légère » pour l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea, également courtisé par le FC Lorient.
Lorient aussi, mais le LOSC a séduit l’ancien Bleu
« Lolo (Koscielny, le directeur sportif lorientais) savait que je prenais peu de plaisir aux USA. Il m’a dit, j’ai un projet pour toi à Lorient, je te mets deux mecs sur les côtés qui vont te régaler, a révélé Giroud dans le CFC le week-end dernier. Quand j’ai eu Lille, je lui ai dit: “Mon poulet, ce sont deux projets différents. Vous êtes promus, vous jouez le maintien. Lille, c’est l’Europe et le haut du tableau.” Il a compris et m’a dit : “Qu’est-ce que tu veux que je me batte avec Lille ?” »