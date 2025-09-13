Un champion du monde approché : La folie envisagée par le Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ambitieux dans son mercato, le Paris FC a étudié de nombreuses pistes durant l’été. Et à en croire Le Parisien, l’ambitieux promu aurait également approché Olivier Giroud avant son arrivée au LOSC. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avait récemment révélé dans le CFC avoir également été en contact avec le FC Lorient.

C’est l’un des très jolis coups du mercato estival. Insatisfait de son aventure américaine entamé à l’été 2024 du côté du Los Angeles FC, Olivier Giroud a fait son retour en Ligue 1 durant l’intersaison, s’engageant en faveur du LOSC. « J’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie », expliquait le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France à son arrivée.

Le Paris FC a songé à Giroud Mais Lille n’était pas la seule formation française intéressée par Olivier Giroud. Selon les informations du Parisien, le PFC aurait effectué une « petite approche, mais très légère » pour l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea, également courtisé par le FC Lorient.