Un champion du monde à l'OM, il n'en revient toujours pas

L'été dernier, l'OM a décidé de changer ses gardiens de but. Roberto De Zerbi avait en effet choisi de se séparer de Pau Lopez et Ruben Blanco, afin d'attirer notamment Geronimo Rulli, qui réalise un excellent début de saison. Et le champion du monde argentin continue d'affirmer qu'il a fait un excellent choix en signant à Marseille.

L'été dernier, l'OM a décidé de nommer Roberto De Zerbi sur son banc. Un choix unanimement salué mais qui a engendré d'énormes changements au sein de l'effectif, y compris au poste de gardien de but. En effet, le technicien italien avait réclamé le départ de Pau Lopez, dont le profil ne correspondait pas à son style de jeu, afin de recruter Geronimo Rulli. Champion du monde en 2022 avec l'Argentine, l'ancien portier de l'Ajax Amsterdam réalise d'ailleurs un excellent début de saison, et ne regrette donc pas du tout d'avoir signer à l'OM.

Rulli s'enflamme pour son transfert à l'OM

« Jouer ici, à Marseille, avoir plus de 60 000 personnes qui vous poussent, c’est un privilège. Si les supporters sont heureux que je représente ce club en tant que gardien, j’en suis le plus heureux. C’est gratifiant, ça me donne beaucoup de reconnaissance et c’est une motivation supplémentaire pour continuer de tout donner », lâche le portier argentin dans une interview accordée à RMC, avant d'en rajouter une couche sur son bonheur d'avoir signé à l'OM.

«Ça a été l’une de mes meilleures décisions»

« Chaque jour, quand je me lève, j’en parle avec ma femme et avec mon fils, même s’il n’est pas forcément à un âge de donner son opinion (sourire). Ça a été l’une de mes meilleures décisions. Quand Roberto De Zerbi m’a appelé et contacté pendant les Jeux olympiques, je n’ai pas hésité à venir et signer ici à Marseille. Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club et dans cette ville, avec ces supporters et ces coéquipiers », ajoute Geronimo Rulli.