Un buteur de renom échappe au PSG, l’incroyable loupé du mercato

La rédaction

Cela fait maintenant plusieurs saisons que le PSG peut se vanter d’avoir les plus grandes stars de la planète football. En attaque, il y a notamment la MNM avec Messi, Neymar et Mbappé. Mais voilà que si l’on remonte il y a quelques années, un attaquant de renom aurait pu débarquer au PSG. Malheureusement, l’affaire ne s’est pas conclue.

Aujourd’hui, le PSG dispose des meilleurs attaquants du monde avec Neymar, Messi et Mbappé. Un secteur où on aurait pu retrouver, il y a quelques années, un certain David Trezeguet. Champion du monde 98 avec l’équipe de France, il s’est révélé en Ligue 1 à l’AS Monaco, mais Trezeguet aurait très bien pu signer à l’époque au PSG.

« J'ai fait un stage au PSG »

Entre le PSG et David Trezeguet, ça ne s’est finalement pas fait et pour L’Equipe , le principal intéressé est revenu sur ce sujet. L’ex-international français explique alors : « Le transfert qui a failli se faire ? Grâce à Omar da Fonseca, qui était très proche de moi, j'ai fait un stage au PSG (juillet 1995). C'était l'équipe qui avait joué les demi-finales de Ligue des champions contre l'AC Milan. C'était l'époque de Lama, (José) Cobos, (Patrick) Colleter, Rai, (Youri) Djorkaeff, (Julio) Dely Valdes... Et ça s'est très bien passé ».

« Luis Fernandez, l'entraîneur, était d'accord pour que je signe »