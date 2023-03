Transfert à 150M€ au PSG, un coup de théâtre annoncé

La rédaction

Lié au Milan AC jusqu'en juin 2024, Rafael Leão n'a toujours pas prolongé son contrat. A en croire de nombreux médias italiens, le buteur portugais aurait de grandes chances de quitter la Serie A et le PSG garderait un œil sur sa situation. Mais de son côté, le journaliste Gianluca di Marzio a pris le contre-courant en annonçant sa probable prolongation.

Le PSG envisage de frapper fort lors du prochain mercato estival. Selon les informations du Corriere dello Sport, un attaquant pourrait débarquer au PSG et il pourrait s'agir de Rafael Leão, lié au Milan AC jusqu'en 2024. Comme le confirme la Gazzetta dello Sport, l e buteur portugais, valorisé 150M€, a de grandes chances de changer d'air en fin de saison.

Rafael Leão prêt à prolonger

Mais ce samedi soir, Gianluca Di Marzio a pris tout le monde de court en annonçant que Rafael Leão se dirigeait vers une prolongation. « Allant à contre-courant de l'opinion publique, je reste confiant que Rafael Leão renouvellera son contrat avec Milan et qu'au final un accord sera trouvé. Les parties négocient avec une grande volonté de rester ensemble » a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Il y a des négociations en cours »