Un attaquant débarque, l’ASSE jubile déjà !

Recruté cet été, Ibrahim Sissoko aura la lourde tâche de remplacer Jean-Philippe Krasso qui a rejoint l’Etoile Rouge de Belgrade. Et l’ancien attaquant de Sochaux n’a pas mis longtemps à se distinguer puisqu’il a marqué pour sa première avec l’ASSE lors de la victoire contre Clermont (2-0). Laurent Batlles est donc très satisfait.

Auteur d'une saison exceptionnelle, Jean-Philippe Krasso a toutefois quitté l'ASSE cet été alors que son contrat arrivait à échéance. Pour le remplacer, les Verts ont misé sur Ibrahim Sissoko, qui débarque libre en provenance de Sochaux. Et ce dernier n'a pas perdu de temps pour se mettre en valeur. Entré en cours de jeu contre Clermont, Sissoko a ouvert son compteur avec l'ASSE qui s'est imposée 2 à 0. De quoi satisfaire son nouveau coach, Laurent Batlles, qui a trouvé son attaquant très intéressant durant les 32 minutes qu'il a disputées.

Batlles juge les débuts de Sissoko

« Je l’ai trouvé intéressant, c’est pour ça qu’on l’avait pris. On savait qu’il avait la capacité à la fois de prendre la profondeur et à la fois aussi de pouvoir garder le ballon et faire monter le bloc. On voit encore qu’il a besoin de temps de jeu. Mais pour autant, c’est quelqu’un qui permet de fluidifier le jeu et puis il a marqué, c’est toujours important pour un joueur d’arriver et de pouvoir marquer contre une équipe adverse », a-t-il confié après le match avant de poursuivre.

«C’était assez intéressant»