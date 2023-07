Un attaquant de L1 arrive au PSG, la date est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête de plusieurs renforts offensifs cet été, le PSG serait notamment intéressé par Bradley Barcola, le jeune attaquant de l'OL. Selon nos informations, une première offre a même été dégainée. Mais tout devrait se décanter à partir du 1er août. Explications.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG espère désormais densifier son secteur offensif avec l'arrivée d'au moins deux attaquants. Dans un optique, un buteur de renom est attendu et la piste la plus chaude mène à Dusan Vlahovic que la Juventus pourrait accepter de céder. Mais Luis Campos espère également attirer un jeune élément dans ce secteur de jeu.

Le PSG dégaine pour Barcola

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a déjà dégainé une première offre pour Bradley Barcola. Proposition jugée insuffisante par l'OL qui a donc repoussé la tentative parisienne. Mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter là et reviendra à la charge dans les prochains jours.

Tout va s'accélérer le 1er août